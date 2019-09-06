Генпрокурор Рябошапка вернул в ГПУ бывшего замгенпрокурора Касько, назначив его своим первым заместителем

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил своим первым заместителем Виталия Касько.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующий приказ был подписан 5 сентября.

«Руководствуясь статьей 9 закона Украины «О прокуратуре», генеральный прокурор Руслан Рябошапка 5 сентября 2019 подписал приказ о назначении Виталия Касько первым заместителем генерального прокурора», - указано в сообщении.

Указано, что Касько с 1999 по 2002 годы работал на должностях от старшего следователя до начальника следственного отдела в прокуратуре Львовской области. С 2002 по 2005 год - старший прокурор Генеральной прокуратуры Украины.

В 2007 году в ГПУ занимал должность начальника международно-правового управления, где проработал до 2010 года. С 2010 по 2014 год занимался адвокатской деятельностью. А в 2014 году был назначен заместителем генпрокурора. Уволился в 2016 году и продолжил осуществлять адвокатскую деятельность.

Ранее в интервью РБК-Украина Рябошапка заверил, что среди его заместителей не будет Константина Кулика. Он отмечал, что уже есть два претендента на должности заместителей, которым он доверяет.

Напомним, Рябошапка уволил руководителя военной прокуратуры Анатолия Матиоса. Также Генпрокурор уволил прокуроров четырех областей.