Генпрокурор Рябошапка уволил прокуроров еще восьми областей

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров восьми областей.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Так, на основании статей 9 и 41 закона «О прокуратуре» Рябошапка сегодня, 6 сентября освободил от должностей прокуроров Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ривненской, Сумской и Тернопольской областей.

Напомним, Рябошапка уволил руководителя военной прокуратуры Анатолия Матиоса. Также Генпрокурор уволил прокуроров четырех областей.