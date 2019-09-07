Трамп завершит кампанию по оказанию помощи нелояльным к США странам

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп хочет пересмотреть распределение помощи другим государствам и лишить поддержки государств, нелояльных к Вашингтону.

Об этом сообщает «Politico».

Как сообщается, американский президент хочет увеличить размер помощи государствам, которые поддерживают политику Соединенных Штатов, а нелояльным странам вовсе отказать в выделении средств.

Отмечается, что одной из причин таких намерений Трампа есть желание Белого дома заручиться поддержкой новых союзников на фоне растущей конкуренции с Россией и Китаем. Однако таким образом США нарушают негласный принцип оказания помощи из гуманитарных, а не политических соображений.

Данная инициатива Трампа может коснуться ряда государств Азии, Африки и Латинской Америки.

Напомним, что ранее Администрация президента США приостановила оказание Украине военной помощи. Это произошло после поездки президента США Дональда Трампа на саммит «G7», где глава Белого дома попросил свою команду по нацбезопасности пересмотреть программу «Инициатива содействия безопасности в Украине», чтобы убедиться, что выделенные деньги «используются наилучшим образом в интересах США».

Позже, вице-президент США Майк Пенс заявил, что США продолжат поддерживать Украину в сфере безопасности и территориальной целостности.