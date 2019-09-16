Глава Николаевского облсовета Москаленко возмутилась тем, что не все депутаты хотят, чтоб она контролировала управление комимущества

Депутаты Николаевского областного совета обсудили вопрос создания управления коммунального имущества, решив предложить создать конкурсную комиссию, куда войдут главы депутатских комиссий. При этом, Виктория Москаленко возмутилась, что не все депутаты хотят, чтоб в итоге управление подчинялось ей.

Об этом шла речь в понедельник, 16 сентября, в ходе комиссии по вопросам аграрной политики, земельных отношений и социального развития села Николаевского областного совета, сообщает «Преступности.НЕТ».

Присутствуя на комиссии, глава облсовета предложила свой проект решения, отметив, что вопрос затягивается.

— Мы очень медлим с принятием этого решения, я настаиваю, чтоб мы приняли это решение и двигались дальше. Тем более, говорят, что выборы у нас весной уже. Давайте еще полгода поработаем, - сказала Москаленко.

Глава комиссии, депутат Юрий Кормышкин заявил, что будет поддерживать создание управления в структуре областного совета, а не отдельное юридическое лицо. Депутаты обсудили вопрос касательно того, чтобы создать конкурсную комиссию, две трети из которых будут составлять депутаты, остальная часть – юристы и члены аппараты облсовета. Главы комиссий, в свою очередь, посовещавшись в своих комиссиях, выдвигают кандидатуры. Москаленко заявила, что решение конкурсной комиссии будет прежде всего.

— Все равно будет решение конкурсной комиссии, которое будет представлено на сессии. Но тут первоочередное – это решение конкурсной комиссии. Такой порядок. Потому что мы опять будем превращать это в хаос, - сказала Москаленко.

Юрий Кормышкин

В то же время депутат Вадим Олабин заявил, что решение сессии в утверждении главы управления не нужно.

— Решение сессии требуется только тогда, когда есть самостоятельный юридический орган, с которым подписывается контракт. Если мы в структуре аппарата создаем какое-то управление, для этого никакое решение сессии не нужно, - сказал Олабин.

Между Олабиным и Москаленко возникла небольшая словестная перепалка, в ходе которой депутат попросил его не перебивать.

— Давайте я закончу, Виктория Викторовна! Чего ж вы такая некорректная! – попросил Олабин. — Он даже не член комиссии, - обратившись к депутатам отметила Москаленко. — Вы тоже не член комиссии, - ответил один из депутатов. — Так я голова! – возмутилась Москаленко.

Один из кандидатов на должность главы управления, депутат Александр Ясинский, прочитав проект решения, который предлагает Москаленко, отметил, что в нем сказано, что управление будет ею контролироваться.

— Виктория Викторовна хочет управление контролировать самостоятельно – увольнять людей, принимать решения и так далее. Я считаю, наш принципиальный вопрос – это создать орган, который будем контролировать мы, - сказал Ясинский.

Также он привел в пример Херсонский областной совет, где за полгода управление смогло «заработать» около 9 миллионов гривен.

— Мы вопрос этот поднимаем с 25 мая, четыре месяца уже об этом говорим. За полгода Херсон – арендные отношения со 148 тысяч превратил в 9 миллионов. То есть, люди, грубо говоря, привлекли в бюджет 8 с хвостиком миллионов. Я думаю, что этого возможно достичь только при нормальной «штатке», при нормальных людях, это стало самоокупаемым, - сказал Ясинский.

В ответ на это Виктория Москаленко возмутилась и заявила, что в Херсоне начальника управление назначает глава облсовета, который сам, в свою очередь, отчитывается депутатам. После этого Москаленко заявила, что будет настаивать на своем проекте решения.

— Я буду настаивать на этом проекте, и я хочу сказать, что мы замедляем, таким образом, процессы управления! Я прошу депутатов поддержать! Ни одного раза по поводу меня не было составлено ни коррупционных протоколов, все эти слухи, которые были, опровергнуты в судах, я работаю тут честно и законно, буду до конца своей каденции работать на благо Николаевщины! – сказала Москаленко.

После этого депутаты проголосовали за создание конкурсной комиссии для выбора начальника управления.

Ранее сообщалось, что в ходе сессии в мае депутаты проголосовали за то, чтобы создать на базе областного совета управления коммунального имущества, после того, как руководство ОГА заявило о том, что передает управление в собственность облсовета. Вопрос начал обсуждаться, при этом стало ясно, что депутаты Николаевского областного совета не успевают до первого июля забрать управление коммунальной собственности в свое подчинение и попросили главу облсовета Викторию Москаленко созвать сессию для переноса сроков. Кроме того, четверо депутатов Николаевского областного совета выдвинули свои кандидатуры на пост начальника управления коммунальной собственности Николаевского областного совета. Один из претендентов - Александр Ясинский.

Стоит отметить, что во время последней сессии депутаты общим голосованием решили снять вопрос об управлении коммунального имущества.