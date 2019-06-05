Директором управления коммунсобственности хотят стать четыре депутата Николаевского облсовета – в их числе скандальные Каражей и Ясинский

Четверо депутатов Николаевского областного совета выдвинули свои кандидатуры на пост начальника управления коммунальной собственности Николаевского областного совета.

Об этом шла речь в среду, 5 июня, в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам социальной политики, здравоохранения, материнства, детства, развития зон туризма и отдыха, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что на сессии областного совета, которая прошла 16 мая, заместитель главы Николаевской ОГА Александр Кушнир зачитал обращение главы ОГА Алексея Савченко, в котором он передает управление коммунальной собственности в подчинение облсовета. Несмотря на возмущение депутатов, вопрос набрал 35 голосов из необходимых 33-х.

В ходе обсуждения вопроса о создании управления коммунального имущества заместитель главы облсовета, депутат Андрей Кротов рассказал о том, что рабочая группа приняла решение создавать отдельное юридическое лицо со штатными единицами. В свою очередь, еще один из членов рабочей группы Александр Ясинский рассказал о том, что сроки создания управления были изменены с первого июля на первое сентября. Также он отметил, что управление не копирует структуру управления облгосадминистрации, в ведомстве будут карточки каждого предприятия и здания, а участь собственности будет приниматься коллегиальным решением комиссии и сессии. Кроме этого, депутат добавил, что средства на создание управления «негласно» обещали выделить с перевыполнения в бюджете после 1-го июня.

— Мы говорим о том, что в том бюджете, который мы приняли, никакого финансирования на это управление не было, но негласно говорят о том, что у нас будут деньги через перевыполнение бюджета с 1-го июня. Эти деньги где-то в теории плавают – сказал Ясинский.

После этого Андрей Кротов заявил, что зачитает список претендентов на должность главы управления и спросил членов комиссии, хотят ли они сделать эту часть заседания закрытой от СМИ. Андрей Закусилов воздержался от голосования и пресса осталась на комиссии. Кротов зачитал список – от «Оппозиционного блока» кандидатом на пост начальника управления стал Александр Ясинский, от «группы Кротова» - Евгений Вовненко, Петр Паламарюк идет «самовыдвиженцем», а фракция «УКРОПА» выдвинула Александра Каражея. Из всех четырех кандидатов на заседании присутствовали только Ясинский и Паламарюк.

Петр Паламарюк Александр Ясинский

Около получаса депутаты не могли решить, как выбирать кандидатуру и выдвигать вопрос на сессию, которая, по словам Кротова, должна состояться до 1-го июля. Депутат Вадим Олабин сообщил, что на рабочей группе приняли решение выдвинуть всех четырех кандидатов на комиссию и дать ей право решить, за кого из претендентов будут голосовать на сессии. Депутаты начали спорить друг с другом о том, хватит ли голосов на каждого из кандидатов. Несколько членов комиссии предложили тайное голосование. В итоге, несмотря на возмущения главы комиссии Николая Лучного, за каждого кандидата проголосовали по отдельности – один голос получили Александр Каражей и Евгений Вовненко, а Ясинский и Паламарюк – по три голоса. Однако, учитывая тот факт, что комиссия состоит из семи человек и для принятия решения необходимо было четыре голоса, голосование засчиталось, как недействительное. Несмотря на это, вопрос все равно может быть внесен на внеочередную сессию.

Напомним, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко, депутаты и работники аппарата побывали с рабочим визитом в Херсонском облсовете. Главной целью визита было заимствование опыта работы управления коммунальной собственности в подчинении облсовета. После чего уже в самом Николаевском областном совете рассматривали варианты об открытии управления коммунального имущества при облсовете.