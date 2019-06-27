«С 1 июля у нас коллапс», - депутаты Николаевского облсовета с Москаленко не смогли за полтора месяца забрать в управление коммунсобственность

Депутаты Николаевского областного совета не успевают до первого июля забрать управление коммунальной собственности в свое подчинение и попросили главу облсовета Викторию Москаленко созвать сессию для переноса сроков.

Об этом шла речь в среду, 26 июня, в ходе совмещенных депутатских комиссий по вопросам инфраструктуры и бюджета, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В ходе обсуждения этого вопроса депутат, претендующий на должность начальника управления, Александр Ясинский возмутился, что рабочая группа провела работу и предложила проект положения, который прошел часть депутатских комиссий, однако Виктория Москаленко еще не назначила дату сессии, на которой нужно утвердить проект и назначить начальника. В ответ на это Виктория Москаленко заявила, что работа по созданию управления идет, сроки его создания переносить не нужно, а само управление целесообразно создавать при наличии средств.

— Я сегодня не вижу основания для переноса реализации этого решения. Мы уже начали реализацию. Я не вижу моментов, которые бы нам сегодня мешали, кроме создания управления. Управление создавать уместно только в том случае, если будет ресурс, - сказала Москаленко.

В свою очередь, депутат Александр Бондарь отметил, что руководство управлением с первого июля уходит в облсовет, который еще не имеет юридической силы им заведовать.

— Ваша позиция на сегодняшний день, что вы говорите: «Парни и девушки, коллеги, работайте и вам не надо управления, вам не нужен юридический статус, кто за что будет отвечать». Нет, Виктория Викторовна, уважаемая. С первого июля фактически областная администрация полностью не управляет и юридически не имеет никакого отношения не к заключенным договорам аренды, не к управлению коммунальным имуществом. Фактически с первого июля у нас коллапс. Имущество есть, но им никто не управляет, - сказал Александр Бондарь.

Федор Барна Виктория Москаленко

В связи с этим депутаты предложили созвать сессию, на которой будет утверждена структура управления и предоставлен юридический статус. В то же время руководящая делами исполнительного аппарата облсовета Татьяна Лабарткава сообщила, что коммунальное имущество все равно необходимо передать в управления облсовета, иначе будущие сотрудники управления не смогут заключать договора на аренду помещений.

— Юридически будет нести ответственность за управление коммунальным имуществом Николаевский областной совет. Для того, чтобы войти в процесс аренды, нам нужно все равно запустить механизм передачи. Придет к нам заявление – «Передайте 22 квадратных метра», мы должны понимать, что эти 22 квадратных метра свободны. Для того, чтобы понять, что они действительно свободны, нам нужно обеспечить передачу всех действующих договоров аренды, которые есть сегодня в областной государственной администрации. Даже если 10 человек начнут управлять, они будут сидеть за пустым листом, - сказала Татьяна Лабарткава.

Депутат Вадим Олабин, в свою очередь, также предложил отсрочить передачу, мотивируя это тем, что ни депутаты, ни Москаленко не успели провести всю необходимую работу в срок.

— Мы, в силу того, что вместе не организовались, Виктория Викторовна не додавила, миллиард причин, мы управлять коммунальным имуществом не будем в полной мере. Поэтому единственный способ ввести какую-то нормальную юридическую силу – это отсрочить. Не можем мы с первого июля, - сказал Вадим Олабин.

Депутат Татьяна Демченко также выступила за создание юридического лица, заявив, кроме этого, что 23 депутата уже подписали требование по назначению сессии по этому вопросу.

Стоит отметить, что в ходе обсуждения этого вопроса депутаты не могли прийти к одному решению, периодически перебивали друг друга и кричали. Это все привело к тому, что к моменту голосования не все депутаты сразу поняли, за что они голосуют. Члены обеих комиссий решили обратиться к Виктории Москаленко с просьбой в течение 14 дней созвать сессию для возможной отсрочки передачи управления в подчинения областного совета. Это значит, что до первого июля облсовет не успеет забрать управление коммунальным имуществом.

Ранее сообщалось, что в ходе обсуждения этого вопроса Москаленко повздорила с Демченко, заявив, что это именно она, будучи на посту главы облсовета, отдала управление коммунальной собственности в подчинение облгосадминистрации.

Напомним, на сессии областного совета, которая прошла 16 мая, заместитель главы Николаевской ОГА Александр Кушнир зачитал обращение главы ОГА Алексея Савченко, в котором он передает управление коммунальной собственности в подчинение облсовета. Несмотря на возмущение депутатов, вопрос набрал 35 голосов из необходимых 33-х.

Позже стало известно, что четверо депутатов Николаевского областного совета выдвинули свои кандидатуры на пост начальника управления коммунальной собственности Николаевского областного совета.