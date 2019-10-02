У Путина назвали условие и сроки проведения переговоров в «нормандском формате»

Определение даты проведения саммита «нормандской четверки» станет возможным только после отвода войск в Петровском и Золотом на Донбассе.

Об этом заявил помощник президента РФ Владислав Сурков, сообщают росСМИ.

Сурков считает, что на разведение войск уйдет две недели.

- Окончательное согласование даты саммита «нормандской четверки» состоится после того, как будет практически завершено и подтверждено разведения сил в Петровском и Золотом. При нормальном развитии событий на это уйдет около двух недель, - отметил он.

По мнению Сурков, также возможна предварительная встреча министров иностранных дел.

Напомним, 1 октября украинская делегация в контактной группе подписала «формулу Штайнмайера» по Донбассу. Позже Зеленский рассказал о мирных переговорах и «формуле Штайнмайера».