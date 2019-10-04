В Беларуси освободили украинского журналиста Шаройко, которого осудили за шпионаж – он уже вернулся в Киев

Собственный корреспондент «Украинского радио» Павел Шаройко освобожден из тюрьмы в Беларуси и он прибыл в Киев.

Об этом сообщает «Детектор медиа», ссылаясь на источники в Офисе Президента Украины.

Павел Шаройко с 2011 года работал в Беларуси и возглавлял корпункт информационного агентства УНИАН. С января 2015 году он сотрудничал с «Украинским радио».

Его задержали 25 октября 2017 года. Относительно Павла Шаройко было возбуждено уголовное дело по статье 358 УК Беларуси («Шпионаж»). Главное управление разведки Министерства обороны Украины опровергло заявление КГБ Беларуси о причастности Павла Шаройко к созданию агентурной сети и ведения разведывательной деятельности на территории Республики Беларусь.

Верховный суд Беларуси приговорил его к более восьми лет лишения свободы.

Напомним, что в конце сентября Лукашенко заявил, что готов обменять осужденного украинского журналиста на беларуса, которому грозит срок за шпионаж.

Отметим, что перед освобождением Шаройко Новозаводской районный суд Чернигова освободил из-под стражи гражданина Беларуси Юрия Политику, которого в Украине обвиняли в шпионаже.

3 сентября глава МИД Вадим Пристайко сообщал, что Шаройко должны отпустить 4 октября - в этот же день Зеленский проводит в Житомире встречу с Президентом Беларуси Лукашенко.