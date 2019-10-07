В «Слуге народа» заявили, что Украина теперь не сможет отказаться от «формулы Штайнмайера» без последствий

Украинским властям не удастся без последствий отказаться от имплементации «формулы Штайнмайера», подписанной сторонами в Минске 1 октября.

Об этом заявил глава парламентского Комитета по международным отношениям, нардеп от «Слуги народа» Богдан Яременко в интервью «Цензор.НЕТ».

По его словам, «формула Штайнмайера» на самом деле уже частично реализована и теперь Киев не сможет без последствий отказаться от нее.

- Мы теперь без определенных последствий не сможем отказаться от своих слов, — отметил Яременко.

Он отметил, что письмо представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы, адресованное спецпредставителю главы ОБСЕ Мартину Сайдику, ни к чему не обязывает, но демонстрирует определенную позицию.

- И если мы уважающая себя страна, мы должны ее придерживаться. Что-то подобное уже зафиксировано в Минских договоренностях. И сами Минские договоренности, хотя с моей точки зрения и не являются международным договором, но политически они для нас обязывающие, — подчеркнул Яременко.

Также он рассказал, что «формула Штайнмайера» должна быть имплементирована в украинское законодательство без серьезных изменений.

- Отдельные слова можно править, суть – нет. Ведь это будет иметь последствия не только в виде реакции России и продолжения войны, а вызовет и реакцию Запада, — утверждает депутат.

Как известно, 1 октября украинская делегация в контактной группе подписала «формулу Штайнмайера» по Донбассу. Позже Зеленский рассказал о мирных переговорах и «формуле Штайнмайера».