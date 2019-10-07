Зеленский спустя три месяца вывел николаевца Арахамию из наблюдательного совета «Укроборонпрома»

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Президент Украины Владимир Зеленский вывел николаевского нардепа от «Слуги народа» Давида Арахамию из состава наблюдательного совета государственного концерна «Укроборонпром».

Об этом сообщается в указе Президента Украины №734/2019.

Напомним, что в июле 2019 года Зеленский включил Арахамию и своего советника Андрея Загороднюка в наблюдательный совет «Укроборонпрома». После парламентских выборов Загороднюк стал министром обороны.

Теперь в наблюдательный совет включили помощника Зеленского Андрея Ермака и генерального директора акционерного общества «Укрпочта» Игоря Смелянского.

Напомним, что ранее «Укроборонпром» объявил конкурс на должность гендиректора николаевской «Зори»-«Машпроект».

Вадим Богданов

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