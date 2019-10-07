Зеленский спустя три месяца вывел николаевца Арахамию из наблюдательного совета «Укроборонпрома»

Президент Украины Владимир Зеленский вывел николаевского нардепа от «Слуги народа» Давида Арахамию из состава наблюдательного совета государственного концерна «Укроборонпром».

Об этом сообщается в указе Президента Украины №734/2019.

Напомним, что в июле 2019 года Зеленский включил Арахамию и своего советника Андрея Загороднюка в наблюдательный совет «Укроборонпрома». После парламентских выборов Загороднюк стал министром обороны.

Теперь в наблюдательный совет включили помощника Зеленского Андрея Ермака и генерального директора акционерного общества «Укрпочта» Игоря Смелянского.

Напомним, что ранее «Укроборонпром» объявил конкурс на должность гендиректора николаевской «Зори»-«Машпроект».