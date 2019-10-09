В Офисе Президента опровергли информацию о том, что Зеленский в США встречался с «авторитетным» бизнесменом Кислиным

Офис Президента Украины опровергает информацию о том, что Президент Владимир Зеленский в США встречался с американским бизнесменом украинского происхождения Сэмом Кислиным.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина»

«Информация о встрече, предоставленная российским изданием The Insider вместе с украинской программой «Схемы», является фейком», - заявили агентству в Офисе Президента.

Напомним, 8 октября СМИ распространили информацию о встрече Зеленского с бизнесменом Кислиным во время поездки президента Украины в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По данным СМИ, фирма Кислина считается причастной к отмыванию денег соратниками экс-президента Украины Виктора Януковича.

Отметим, ранее Кислин заявил, что за время президентства Порошенко вывел из Украины более $8 миллиардов.