«Я буду разбираться с этим губернатором», - Зеленский спросит у Стадника, почему тот оставил работать заместителей Савченко

Президент Украины Владимир Зеленский не знал, что глава Николаевской ОГА Александр Стадник оставил в руководстве облгосадминистрации заместителей, доставшихся ему от прошлого губернатора. Зеленский теперь хочет получить объяснения от Стадника по этому поводу.

Об этом Зеленский заявил во время общения с прессой 10 октября.

Зеленскому напомнили, что во время своего визита в Николаев летом он говорил, что тут «чиновники ведут себя как бандиты». Но с приходом нового главы ОГА руководство ведомства почти не поменялось.

- Хорошо, я буду с этим разбираться, с этим губернатором. Я всем губернаторам дал возможность собрать свои команды и показать результат до Нового года. Я уже слышу по поводу николаевского губернатора. Передаю ему большой привет. Я вас понял. Хочу получить у него объяснения, почему он всех оставил.

- Лучший способ, как нам работать, пока я еще не знаю, какие у нас губернаторы и на что они способны – звоните, пишите, какие проблемы в Николаеве, будем решать, - заявил Зеленский.

Напомним, что ранее Стадник заступился за заместителей, которые остались ему от Алексея Савченко, отметив, что проблемы в области – это ответственность всех, а не исключительно замов главы ОГА. Он тогда поблагодарил заместителей за работу, отметив, что они написали заявления и могли бы уйти в любой момент, но продолжают работать, передавая дела. Тогда же Стадник заявил, что рассматриваются две новые кандидатуры его новых заместителей.