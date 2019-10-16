Президент Зеленский назначил нового главу Госохраны

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Рудя начальником Управления государственной охраны Украины.

Об этом говорится в указе президента.

Кроме этого, Зеленский уволил его предшественника Алексея Оцерклевича. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента 16 октября. Полковнику Оцерклевичу президент присвоил звание генерал-майора.

Добавим, Рудь ранее работал в Институте УГО Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В его декларации за 2016 год говорится, что он получил 219,7 тыс грн зарплаты в институте УГО и 4,7 тыс гонораров и других выплат. В собственности у него тогда был дом в Киеве площадью 67 кв.м. и два земельных участка в Винницкой и Хмельницкой областях, а также автомобиль 2012 г., у его супруги - дом и земельный участок в Хмельницкой области.

Отметим, что Алексей Оцерклевич возглавил Управление госохраны 29 мая. Оцерклевич был заместителем командира 1-го механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады во времена боев за Донецкий аэропорт. Также он воевал на Светлодарской дуге. В 2014 году Оцерклевич (позывной «Купол») «прославился» тем, что на встрече с боевиками в ДАП пожал руку террористу «Мотороле».

Напомним, ранее ГБР завело дело на экс-главу Госохраны Гелетея – его подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями.

Как известно, ранее Президент Зеленский назначил нового секретаря СНБО.