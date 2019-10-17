Европейский суд признал незаконность люстрации – одним из заявителей был экс-замначальника управления Миндоходов Николаевщины

Дмитрий Басалаев (фото - архив) Европейский суд по правам человека признал, что увольнение в Украине государственных служащих на основании закона «Об очищении власти», так называемой «люстрации», нарушило права уволенных чиновников.

Такое решение суд принял 17 октября.

Речь идет о жалобах уволенных в 2014 году пятерых чиновников тех времен: Дмитрия Басалаева, который занимал должность первого заместителя – начальника следственного управления Миндоходов Николаевской области, экс-замначальника кадрового управления Генпрокуратуры Вячеслава Поляха, бывшего заместителя прокурора Черниговской области Александра Яся, бывшего начальника налоговой инспекции города Яремча ГУ Миндходов в Ивано-Франковской области Романа Якубовского и Сергея Бондаренко, который до люстрации был замначальника управления АПК Александровской райгосадминистрации Донецкой области

Рассмотрев дело, ЕСПЧ вынес решение, что, во-первых, имело место нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции о правах человека в отношении трех заявителей («Право на справедливое судебное разбирательство»). Также ссуд отметил, что имело место нарушение статьи 8 Конвенции в отношении всех заявителей («Право на уважение частной жизни») в части того, как увольнение повлияло на их жизнь и карьеру.

ЕСПЧ постановил, что всем заявителям должны быть выплачены денежные компенсации – 6500 евро первому заявителю и 5300 евро остальным.

Обновлено 14:28 Украинская сторона может в течение трех месяцев обжаловать решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по искам пяти бывших чиновников относительно закона о люстрации. Об этом сообщил уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

- Пока рано что-либо говорить, поскольку решение Европейского суда не вступило в законную силу. У государства Украины есть право на обжалование этого решения в Большой палате ЕСПЧ, - сказал Лищина «Интерфакс-Украина».

Он подчеркнул, что на подачу жалобы предусмотрено три месяца, украинское правительство примет решение о целесообразности подачи такой жалобы.

Напомним, что представитель Президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что у него большие сомнения в конституционности ряда положений, которые есть в законе «Об очищении власти».

Также напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский в июле выступил с резкой критикой глав различных ведомств, и заявил, что его командой разработан законопроект про расширение норм закона об очистке власти.

В октябре 2016 года в Министерстве юстиции Украины заявляли, что 98% лиц, занимавших руководящие должности при предыдущей власти и подпадавших под закон о люстрации, больше не причастны к управлению государством.

Как известно, 16 сентября 2015 года Верховная Рада Украина с пятой попытки приняла во втором чтении и в целом законопроект №4359а «Об очищении власти» (о люстрации). «За» закон проголосовал 231 народный депутат. 9 октября 2015 года Президент Украины Петр Порошенко подписал люстрационный закон.