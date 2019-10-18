Глава правительства Каталонии призвал провести новый референдум о независимости, несмотря на суды над сепаратистами

На фоне продолжающихся в течение четырех дней протестов в Барселоне, президент испанской Каталонии Жоаким Торра заявил, что будет добиваться нового референдума о независимости.

Об этом Торра заявил во время выступления в каталонском парламенте, сообщает BBC.

«Мы снова вернемся к голосованию по вопросу самоопределения. Если все партии и группы сделают это возможным, мы должны быть в состоянии завершить этот срок полномочий парламента путем подтверждения независимости», - сказал Торра.

Он подчеркнул, что приговоры, вынесенные лидерам движения за независимость Каталонии, не помешают проведению второго референдума.

Срок полномочий каталонского парламента заканчивается в декабре 2021 года.

Конституционный суд Испании предупредил каталонских чиновников, что их попытки инициировать второй референдум о независимости региона будут иметь правовые последствия.

Напомним, в Каталонии ночью 17 октября протестующие сожгли десяток автомобилей, атаковали кислотой и коктейлями Молотова полицейских, а также запустили пиротехнические ракеты против полицейского вертолета.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Испании в понедельник вынес приговор девяти каталонским политикам, которые были причастны к организации незаконного референдума о независимости региона в 2017 году. Они получили сроки от 9 до 13 лет лишения свободы. Еще три человека отделались штрафами.

После суда в Барселоне митингующие заблокировали аэропорт. В результате столкновений со спецназом пострадали 37 человек.