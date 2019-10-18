В СМИ опубликовали документ, согласно которому Украина согласилась рассмотреть формулу Штайнмайера еще в июле

Украина согласилась рассмотреть так называемую формулу Штайнмайера еще в июле 2019 года во время консультаций на уровне дипломатических советников лидеров нормандской четверки.

Об этом свидетельствует письмо руководителя Офиса Президента Андрея Богдана, адресованное представителю Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леониду Кучме, которое есть в распоряжении «Нового времени».

«Информируем, что 12 июля 2019 года в Париже состоялись консультации в нормандском формате на уровне дипломатических советников лидеров Украины, Германии, Российской Федерации и Франции», — говорится в письме Богдана.

Документ датирован 16 июля 2019 года.

В нем, в частности говорится, что стороны обязуются подготовить правовые рамки относительно «особого статуса Донбасса», включая формулу Штайнмайера.

«Открытые вопросы, которые должны быть рассмотрены, включают: т.н. „особый статус“ (особый порядок местного самоуправления), включая так называемую формулу Штайнмайера; амнистию и местные выборы», — говорится в приложении.

Как известно, 1 октября украинская делегация в контактной группе подписала «формулу Штайнмайера» по Донбассу. Позже Зеленский рассказал о мирных переговорах и «формуле Штайнмайера».