Рябошапка назначил руководителей департамента ГПУ, который будет расследовать дела Майдана

Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Генпрокуратуры возглавил Виктор Мисяк.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.

Кроме того, Генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Алексея Донского на должность заместителя начальника указанного департамента ГПУ.

Ранее Виктор Мисяк занимал должность заместителя начальника департамента - начальника управления организации и процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях специальной категории Генеральной прокуратуры Украины. А Алексей Донской –начальника отдела организации и процессуального руководства по уголовным производствах Управление специальных расследований ГПУ.

Департамент процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, создан в ГПУ 21 октября. В его состав вошли три отдела.

Напомним, что 24 октября бывший начальник Управления специальных расследований ГПУ, которое занимались расследованием дел по Майдану, Сергей Горбатюк заявил, что 11 сотрудникам, в том числе и ему, не нашлось места при новом Генеральном прокуроре. Шесть из них отсеяли в ходе тестирования, еще пятерых уволили. При этом он сказал, что из-за этого остановилось расследование дел Майдана.

Позже заместитель Генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Виктор Чумак заверяет, что расследование «майдановских» дел прекращено не будет, а увольнение Сергея Горбатюка с должности руководителя управления специальных расследований Генпрокуратуры он назвал законным.