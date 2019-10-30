«Есть люди, которые находясь в ОРДЛО, готовы идти на выборы от «Слуги народа», - советник секретаря СНБО Сивохо

Украинская сторона проводит замеры электоральных настроений на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом в интервью lb.ua заявил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо.

В частности, он подтвердил, что его команда проводила замеры электоральных настроений в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В то же время он не стал комментировать, как удалось опросить жителей оккупированных территорий.

- Вы знаете, что уже есть люди, которые находясь там, готовы идти на выборы от "Слуги народа"? Люди, которые находятся там, и не боятся озвучить..., - добавил Сивохо, уточнив, что речь идет о людях, который будут выдвигаться от правящей партии, когда Украина объявит местные выборы в ОРДЛО.

Напомним, ранее новый глава ЦИК Олег Диденко, выдвинутый на эту должность «Слугой народа», заявил, что выборы на Донбассе на данный момент невозможны.

Ранее заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявил, что на проведение выборов в ОРДЛО могут понадобиться десятки лет.