СМИ опубликовали новые фото переписок нардепа от «Слуги народа» Яременко с другими девушками

Журналисты показали снимки переписок нардепа от «Слуги народа» Богдана Яременко с другими девушками.

Их опубликовало издание Буквы на своей странице в Facebook.

Как известно, 29 октября журналисты засняли переписку Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию.

«На этот раз на снимках видно, что Яременко общается с 18 (20)-летней девушкой и спрашивает ее: «Сколько тебе денег нужно в месяц?», а другой девушке рассказывает, что женат и «новый человек в политике», - говорится в сообщении.

Ранее нардеп Яременко заявил, что «засветил» интимную переписку, чтобы выразить протест против охоты журналистов на политиков.