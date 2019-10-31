Командование армии США показало фото и видео с операции по ликвидации главаря «Исламского государства»

Центральное командование США опубликовало фото и видео спецоперации по ликвидации главаря «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади.

Соответствующую информацию разместили в Twitter Центрального командования США.

Как известно, 27 октября США провели операцию по ликвидации главаря Исламского государства Абу Бакра аль-Багдади. Сверхсекретная операция проводилась в провинции Идлиб в Сирии, где расположен последний оплот Исламского государства.

«Здесь мы видим объект атаки — помещение, где прятался Багдади. Как я уже отмечал, это уединенное жилище в провинции Идлиб на северо-западе Сирии», – заявил генерал Фрэнк Маккензи.

"...at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."

- Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 30, 2019

Напомним, что главаря ИГ предал человек из его ближайшего окружения – за это он получит от США $25 миллионов.