Командование армии США показало фото и видео с операции по ликвидации главаря «Исламского государства»

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Центральное командование США опубликовало фото и видео спецоперации по ликвидации главаря «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади.

Соответствующую информацию разместили в Twitter Центрального командования США.

Как известно, 27 октября США провели операцию по ликвидации главаря Исламского государства Абу Бакра аль-Багдади. Сверхсекретная операция проводилась в провинции Идлиб в Сирии, где расположен последний оплот Исламского государства. 

«Здесь мы видим объект атаки — помещение, где прятался Багдади. Как я уже отмечал, это уединенное жилище в провинции Идлиб на северо-западе Сирии», – заявил генерал Фрэнк Маккензи.

Напомним, что главаря ИГ предал человек из его ближайшего окружения – за это он получит от США $25 миллионов.

Тарас Леонтян

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