Скандальный нардеп от СН Бужанский призвал одесситов «дать п***ы» националистам, которые снесли барельеф Жукову

Депутат Верховной Рады от партии «Слуги народа» Максим Бужанский призвал одесситов отстаивать памятники города, которыми горожане дорожат, а тем, кто отбивал барельеф маршалу Жукову «дать п**ды».

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Прочел, что одесситы пришли с лампадками к месту отбития от стены барельефа Жукову. Простите, но это очень смешно. В Одессе, городе, мягко говоря, вполне отрицательно относящемуся к отбивателям барельефов, лампадки? Серьезно? Надеюсь, что я неправ, но вы или дайте пи@ды один раз отбивателям, и лампадки не понадобятся. Или готовьтесь нести их к памятнику Екатерине, Дюку, всему, что вам дорого, привычно, близко. Они ж не памятники ломают, они вас ломают, а лампадки в этом вопросе слабо помогают», - написал Бужанский.

Отметим, что 31 октября активисты из организации «Национальное сопротивление» демонтировали Барельеф советского маршала Георгия Жукова и отправили на хранение в подсобное помещение военного комиссариата на Канатной.

Напомним, ранее нардеп от «Слуги народа» Бужанский оскорбил родителей школьников, которые не могут «скинуться» на люки. Также Бужанский оскорбил журналистку, назвав ее «тупой овцой».