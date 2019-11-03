Скандальный нардеп от СН Бужанский призвал одесситов «дать п***ы» националистам, которые снесли барельеф Жукову

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Депутат Верховной Рады от партии «Слуги народа» Максим Бужанский призвал одесситов отстаивать памятники города, которыми горожане дорожат, а тем, кто отбивал барельеф маршалу Жукову «дать п**ды».

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Прочел, что одесситы пришли с лампадками к месту отбития от стены барельефа Жукову. Простите, но это очень смешно. В Одессе, городе, мягко говоря, вполне отрицательно относящемуся к отбивателям барельефов, лампадки? Серьезно? Надеюсь, что я неправ, но вы или дайте пи@ды один раз отбивателям, и лампадки не понадобятся. Или готовьтесь нести их к памятнику Екатерине, Дюку, всему, что вам дорого, привычно, близко. Они ж не памятники ломают, они вас ломают, а лампадки в этом вопросе слабо помогают», - написал Бужанский. 

Отметим, что 31 октября активисты из организации «Национальное сопротивление» демонтировали Барельеф советского маршала Георгия Жукова и отправили на хранение в подсобное помещение военного комиссариата на Канатной.

Напомним, ранее нардеп от «Слуги народа» Бужанский оскорбил родителей школьников, которые не могут «скинуться» на люки. Также Бужанский оскорбил журналистку, назвав ее «тупой овцой».

Роман Свиридов

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