Кандидат в вице-губернаторы Николаевщины Стахевич заявила, что ни она, ни ее родственники никогда не были под уголовной ответственностью

Татьяна Стахевич Претендент на должность заместителя главы Николаевской облгосадминистрации Татьяна Стахевич заявила, что не пребывала под уголовной ответственностью.

Об этом она сказала в комментарии «Преступности.НЕТ».

На просьбу прокомментировать ход уголовного производства о даче взятии должностному лицу, в котором она фигурирует, Стахевич заявила, что «не пребывала под уголовной ответственностью».

— Я вам хочу сказать, что ни я, ни мои ближайшие родственники не были никогда и не пребывают под уголовной ответственностью. Все, - сказал Стахевич.

При этом, на уточняющий вопрос о ее статусе в уголовном производстве, которое еще не закрыто, она отвечать отказалась.

Также Татьяна Стахевич сообщила, что с 23 октября пребывает на должности советника главы ОГА по экономическим вопросам. Эту же информацию подтвердил Александр Стадник в комментарии «Преступности.НЕТ».

Как известно, Стахевич уволилась с должности в Фонде госимущества в Херсонской области после коррупционного скандала. В 2016 году её подозревали в вымогательстве взятки в размере 700 долларов от директора компании ЧП «Скотоп» за подписание договора об аренде помещения. В связи с этим в кабинете Стахевич провели обыск и изъяли необходимые документы. В августе 2016 она подала встречное заявление, обвинив директора компании «Скотоп» в том, что это он вымогал с нее 500 долларов. Она отрицала, что брала какие-либо деньги.

Отметим, что глава Николаевской ОГА Александр Стадник заявил, что Стахевич в качестве кандидата на должность в вице-губернаторы рассматривается по его инициативе.