Кабмин согласовал пять кандидатур на должности глав РГА в Николаевской области

Кабинет министров Украины согласовал ряд кандидатур на должности глав районных государственных администрации, в том числе и в Николаевской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

На должность главы Витовской РГА правительство согласовало кандидатуру Юрия Дзюбы, Еланецкой РГА – Наталии Гайчевой, Кривоозерской – Аллы Стець, Первомайской – Сергея Саковского, Снигиревской – Ивана Зубрицкого.

Согласно декларации Юрия Дзюбы за 2018 год, он ранее возглавлял коммунальное предприятие ДЕЗ «Океан», где в за минувший год заработал 257 тысячи 123 гривны. Также он задекларировал часть квартиры в Николаеве и еще квартиру жены. Также у него есть автомобиль «Hyundai Grandeur» 2008 года выпуска.

Наталия Гайчевая, согласно декларации, работала в ЧАО «Страховая компания «Провідна», где за прошлый год заработала 89 тысяч 969 гривен. У нее есть квартира в селе Святопетровское Киево-Святошинского района на 35,9 квадратов. Еще она задекларировала пользование домом и участком в Кривом Озере и строительство жилого дома в Вишневом Киево-Святошинского района. Также она хранит наличными 10 тысяч евро и 5 тысяч долларов.

Алла Стець указала в декларации за минувший год 170 тысяч 148 гривен зарплаты по основному месту работы в ООО «Агротехинвестиционный Союз»и 197 тысяч 443 гривен зарплаты по совмещению еще в четырех организациях: фермерские хозяйства «Доля», «Земля и небо», «Перспектива Агро» и в ЧП «КСА». Она является конечным бенефициаром и директором в ФГ «Перспектива Агро», в других юрлицах она работала бухгалтером. У нее есть дом в селе Михалково Кривоозерского района. В этом же районе ее семья владеет несколькими земельными участками.

Сергей Саковский задекларировал 183 тысяч 937 гривен зарплаты от управления образования Первомайского горсовета. К слову управление образования также, согласно декларации, платило зарплату и его жене и двум сыновьям, поэтому, предположительно, там работает вся семья кандидата на должность главы Первомайской РГА. В Первомайске у Саковского есть дом с земельным участком.

Напомним, что 5 ноября Президент Зеленский переназначил глав семи РГА на Николаевщине.