«Луценко прибегал к вранью, чтобы казаться важным для США и остаться на должности», – экс-спецпредставитель Госдепа Волкер

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко неоднократно врал, чтобы остаться на должности уже при Президенте Зеленском и избежать расследований своей работы в ГПУ.

Об этом пишет «hromadske» со ссылкой на стенограмму допроса бывшего спецпредставителя США по Донбассу Курта Волкера в Конгрессе.

В своих показаниях Волкер подчеркивал, что большой проблемой было то, что Трамп не любил Украину. По его словам, «негативное отношение» президента США было очевидно еще во время первого визита в Вашингтон пятого президента Украины Петра Порошенко. Визит состоялся в июне 2017 года. Волкер отметил, что негатив усиливал адвокат Трампа Рудольф Джулиани. Впоследствии ему начал подыгрывать тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Фамилия экс-генпрокурора в стенограмме упоминается очень часто. Неоднократно и буквально одними и теми словами Волкер характеризует Луценко как «ненадежного человека, который распространяет выдумки, чтобы остаться на своей должности при президенте Зеленском», а также чтобы в дальнейшем избежать расследований своей работы в ГПУ. Речь идет о публичных заявлениях и интервью Луценко «об украинском вмешательства в выборы в США в 2016-м».

«По моему мнению, генпрокурор Луценко действовал в собственных интересах, откровенно распространяя выдумки, для того чтобы казаться важным для США, чтобы сохранить работу. Он должен был уйти после выборов нового Президента. Это было очевидно. Это было еще до избрания Зеленского, но было очевидно, настолько тот популярен. Его [Луценко] назначил предыдущий президент Порошенко, и, думаю, было несколько мотивов - но, думаю, самый важный - оставаться в должности, чтобы предотвратить расследования против себя за поступки, которые он мог совершить как генпрокурор», – рассказал Волкер во время дачи показаний.

Волкер рассказал Конгрессу, что по просьбе Ермака помог ему встретиться с Джулиани в августе 2019-го в Мадриде. Свою помощь он объяснил тем, что надеялся, что таким образом Луценко перестанет влиять на команду Трампа и распространять информацию в собственных интересах.

«О том, что Луценко нельзя доверять, Волкер сказал Джулиани лично, во время личной встречи в августе. Кстати, на этом завтраке присутствовал и американский бизнесмен украинского происхождения Лев Парнас, который впоследствии был задержан», - пишет издание.

Также Волкер объясняет свои действия и активную коммуникацию с Джулиани тем, что якобы хотел действительно убедить окружение Трампа и самого Трампа, что «Зеленский - реальный реформатор», и на этот раз те должны помочь украинцам.

Как известно, Американский дипломат Курт Волкер подал в отставку с должности специального представителя США по вопросам Украины в конце сентября текущего года.

Отставка связана с публикацией жалобы сотрудника ЦРУ на телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в которой фигурировало имя Волкера. Осведомитель писал, что Волкер давал советы высшему руководству Украины, как реагировать на просьбы президента США по поводу Джо Байдена.