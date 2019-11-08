«Посмотрите на людей, попрятались»: Во время эфира «Прямого» устроили перформанс и в студию ворвались люди в масках и с оружием

Во время прямого эфира в студию телеканала «Прямой» ворвались люди в масках, камуфляжной одежде и с оружием, имитируя таким образом «захват» телеканала.

Видео опубликовано на Youtube.

Сразу после того как люди в масках «ворвались» в студию ведущий Мыкола Вересень упал на пол.

После чего к нему подбежали так называемые «захватчики» со словами:

– Мыкола, жив? Вставай! Станьте с Орловской рядом быстро, – сказали люди с оружием и сделали селфи с ведущими.

При этом изначально, судя по всему, гости студии не поняли, что происходит и испуганно пытались спрятаться.

– Посмотрите на людей, попрятались, – сказал Вересень после сэлфи.

Позже Вересень сказал, что этим перформансом хотели «довести до абсурда то, что происходит».

Позже на сайте телеканала появилось обращение ведущих, в котором они извинились за этот фрагмент шоу. Они сказали, что таким образом хотели показать «всю абсурдность ситуации в стране, где «сюрпризы» случаются почти каждый день».

«Мы хотели сказать, что такое может произойти с каждым, в любое время и в любом месте. Но мы информационный канал и шутки - это не наше. Поэтому телеканал «Прямой» искренне извиняется, прежде всего, перед нашими зрителями, за такую ​​неудачную и неуместную в данном вопросе интерпретацию ситуации», - сказали они.

Как известно, 7 ноября ГБР пришло с обыском в квартиру номинального владельца телеканала «Прямой» Владимира Макеенко.

Недавно бывший заместитель главы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов подал заявление на телеканал «Прямой», который, как пишут СМИ, связан с Петром Порошенко, об отмывании денег и ГБР проводило выемку документов.