Кормышкин сложил полномочия главы аграрной комиссии и предложил так же поступить другим коллегам и замглаве Николаевского облсовета Кротову

Юрий Кормышкин Юрий Кормышкин написал заявление о сложении полномочий главы депутатской комиссии по вопросам аграрной политики Николаевского областного совета, а также предложил подобным образом поступить главам других комиссий, а также заместителю главы облсовета Андрею Кротову.

Об этом он Кормышкин сообщил на своей странице в Facebook.

«Тут многие депутаты на последней сессии говорили, что Николаевский областной совет нужно переформатировать, «пустить кровь», поменять зама главы областного совета и глав двух профильных комиссий. Я уже говорил, что за своё кресло не держусь и предложил подойти глобально - поменять все, в том числе и глав всех комиссий», - написал он.

«Призываю глав других комиссий и заместителя главы областного совета Кротова сделать то же самое! Кто знает, возможно, кого-то изберут заново, но это уже будет новый формат, общее решение, которое не вызовет ни у кого вопросов относительно квотного подхода в назначениях», – отметил Кормышкин, подчеркнув, что такой поступок продемонстрирует, кто из депутатов действительно выступает за перемены, а кто – популист и пытается удержать свое место.

Напомним, в четверг, 7 ноября, в Николаевском областном совете прошла внеочередная сессия. Изначально глава облсовета Москаленко вынесла в повестку дня снятие Кротова и назначение двух новых заместителей, а также снятие нескольких глав комиссий - Барны и Власова. Однако ее вопросы не были поддержаны, в повестке дня оставили один проект решения, за который и проголосовали.

Глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко заявила, что решила лишить Андрея Кротова полномочий ее заместителя, потому что он в последнее время активно сотрудничает с руководством облгосадминистрации.