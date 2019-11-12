Депутата Николаевского облсовета Жосана могут исключить из фракции партии Порошенко, если узнают, что он пошел в «группу Стадника»

Депутат Николаевского областного совета Василий Жосан, входящий в состав фракции партии «Европейская солидарность» может быть исключен из фракции, если подтвердит, что входит в депутатскую группу главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» заявил глава областной организации «Европейская солидарность» Михаил Талпа.

По словам Талпы, на должность заместителя главы облсовета Москаленко во фракции рассматривали трех кандидатов – его, Анатолия Катрича и Василия Жосана. Сам Талпа взял самоотвод, а Жосан не пришел на заседание. По мнению Михаила Талпы, Василий Жосан вошел в группу главы ОГА.

— Так как Жосан сегодня, я так понимаю, уже находится в группе имени Стадника, соответственно мы его кандидатуру не рассматривали, - сказал Талпа.

На вопрос, исключат ли Жосана, если он подтвердит, что входит в эту группу, Талпа ответил утвердительно.

— Он будет исключен из фракции. До сих пор он уходит от ответа, как только мы услышим его позицию, если эта позиция будет не позицией фракции, будет в противостоянии позиции фракции… - отметил Михаил Талпа.

При этом, Талпа не называет возможное решение показателем оппозиции к руководству облгосадминистрации.

— Мы будем в оппозиции к глупости, к некомпетентности, к дурости. По всем остальным вопросам, которые необходимы для жизнедеятельности области, мы будем поддерживать. Мы в это не играем, - добавил депутат.

Напомним, ранее Михаил Талпа заявлял, что Николаевская областная организация «Европейская солидарность» в оппозиции, как партия, выступать будет только при необходимости.

Ранее сообщалось, что фракция «Европейская солидарность» Петра Порошенко в Верховной Раде объявила о переходе в оппозицию.