«Зеленский перешел все «красные линии»: Партия Тимошенко в Раде перешла в оппозицию

Парламентская фракция партии «Батькивщина» после принятия Верховной Радой закона о рынке земли в первом чтении перешла в оппозицию.

Об этом заявила лидер фракции Юлия Тимошенко.

В частности, Тимошенко назвала сегодняшнее решение Рады «распродажей стратегических объектов, в том числе земли, и объявила о переходе в оппозицию по отношению к политике «Слуги народа».

— Наша команда с первого дня прихода нового президента к власти приняла решение не переходить в оппозицию…Но сегодня Владимир Зеленский перешел все «красные линии». По его поручению проголосован закон о рынке земли, - заявила Тимошенко.

Она также заявила, что фракция «Батькивщины» уже направила представление в Конституционный суд с требованием разъяснить статью 13 статьи Конституции, которая говорит о том, что украинская земля принадлежит народу. Она добавила, что обжалует в суде принятие закона в первом чтении из-за нарушений регламента.

Отметим, что при рассмотрении парламента законопроектов о рынке земли, Тимошенко выступала против. Она заявляла, что в предлагаемом законе не урегулирован вопрос о продаже земли украинцам с двойным гражданством.

Также Тимошенко смущает разрешенный предел продажи земли в одни руки - 200-210 тысяч гектаров. По мнению политика, принятие рынка земли, сделает Украину - «страной третьего мира». В частности, она добавила, что депутаты переступили через мнение 75% украинцев, которые были против продажи земли.

Напомним, что после парламентских выборов партии Порошенко и Медведчука в Раде перешли в оппозицию, а «Батьківщина» будет просто контролировать власть.