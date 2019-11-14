В «Слуге народа» подозревают своего нардепа Скороход в защите интересов «Газпрома»

Анна Скороход В фракции «Слуги народа» заподозрили своего народного депутата Анну Скороход в лоббизме интересов «Газпрома».

Об этом на брифинге в кулуарах парламента рассказали лидер фракции Давид Арахамия и глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус, передает «Левый берег».

Как известно, Анна Скороход обвинила власть в задержании своего мужа Алексея Алякина из-за ее голосования вразрез с позицией фракции.

По их словам, те самые отклоненные правки к законопроекту №2239-1 об анбандлинге газотранспортной системы, из-за которых Скороход плакала в зале парламента, были на руку России.

«Нафтогаз» сейчас в сложной дискуссии с «Газпромом», и если мы не будем отвечать европейским правилам, «Газпром» использует эту формальную зацепку, чтобы не продолжать транзит газа через Украину. И когда она своими правками фактически помогала «Газпрому» в этой истории, это уже начало вызывать некоторые вопросы», - сказал Герус.

«Человек на заседании фракции поднимает руку, говорит: мы поддерживаем, а потом приходит на комитет и пытается внести стопятсот правок, которые на 97% совпадают с другими оппозиционными силами, которые тоже, возможно работают, в интересах Газпрома», - добавил в свою очередь Арахамия.

Гражданский муж Скороход - бывший владелец российского банка «Пушкино» Алексей Алякин. Российский бизнесмен разыскивается Министерством внутренних дел РФ по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Постановлением Тверского районного суда Москвы от 10 марта 2016 года он был заочно арестован.В Украине он является владельцем строительной компании «Прогрес Буд» (Борисполь, Киевская область).

Напомним, как член комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Анна Скороход расплакалась в сессионном зале парламента из-за своих поправок к законопроекту о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа (№2239-1).

29-летняя Анна Скороход прошла в Верховную Раду по округу №93 (Мироновка Киевской области). Раньше она была менджеркой строительного комбината «Прогресс».