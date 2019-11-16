В «Слуге народа» разработают этический кодекс народного депутата – за его нарушение хотят выгонять из фракции

Партия «Слуга народа» приняла решение разработать этический кодекс народного депутата.

Об этом рассказала нардеп от политической силы Ирина Верещук в кулуарах Верховной Рады, сообщает «Новое время».

- Мы договорились на фракции разработать этический кодекс, чтобы мы понимали, что нарушение его положений приведет к потере мандата или к выходу из фракции, - уточнила она.

По словам Верещук, без четко прописанных правил исключение кого-либо из депутатов из состава фракции вредит её имиджу и подрывает доверие избирателей.

Фракция «Слуга народа» самая многочисленная в украинском парламенте. За время работы Рады 9-го созыва ее нардепы неоднократно попадали в многочисленные скандалы.

Напомним, что 15 ноября из фракции «Слуга народа» исключили народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова за «нарушение договоренностей и отсутствие командной работы». Ранее нардеп от «Слуги народа» Яременко в Верховной Раде переписывался с проституткой.