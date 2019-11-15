«Слуга народа» исключила из своей фракции нардепов Скороход и Полякова - они намерены поддерживать Зеленского и дальше

В пятницу, 15 ноября, из фракции «Слуги народа» исключили народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова.

Об этом они рассказали журналистам в кулуарах, передает «Левый берег».

«Конкретных доказательств моих неголосований, что я хуже всех голосую или что я не так голосую, или что я прогуливаю заседания, предоставлено не было», - возмутился Поляков.

Скороход в свою очередь сказала, что теперь она вольна «голосовать за программу президента, а не те лоббистские законы, которые нам пихают под лозунгом законопроектов президента».

Поляков и Скороход заявили, что намерены и дальше поддерживать президента Владимира Зеленского как внефракционные депутаты.

После исключения двух депутатов в «Слуге народа» останется 250 человек.

Напомним, как член комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Анна Скороход расплакалась в сессионном зале парламента из-за своих поправок к законопроекту о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа (№2239-1).

Как известно, 14 ноября Анна Скороход обвинила власть в задержании своего мужа Алексея Алякина из-за ее голосования вразрез с позицией фракции. Руководитель парламентской фракции «СН» Давид Арахамия заявили, что Скороход исключат из фракции, а позже, совместно с главой энергетического комитета ВРУ Андреем Герусом заявил, что Скороход в их политсиле подозревают в лоббировании интересов «Газпрома».

Позже в ГПУ объяснили задержание сбежавшего из РФ мужа нардепа Скороход тем, что он пытался оформить гражданство по недостоверным фактам.

29-летняя Анна Скороход прошла в Верховную Раду по округу №93 (Мироновка Киевской области). Раньше она была менджеркой строительного комбината «Прогресс».