Экс-глава Офиса крупных плательщиков заявил, что прокурор Кулик сфабриковал против него уголовное дело

Шевченковский районный суд Киева отказался взять под стражу экс-главу Офиса крупных плательщиков Государственной фискальной службы Евгения Бамбизова. Сам Бамбизов считает, что дело против него сфабриковали.

Об этом Бамбизов сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, задержание 19 ноября по «факту создания бывшим президентом Украины Януковичем преступной организации» не имело никаких законодательных оснований и полностью противоречит нормам Уголовно-процессуального кодекса. В задержании Бамбизов видит происки прокурора Кулика и заявил, что обвинения против него взяли из фейковых статей, опубликованных на сомнительных ресурсах.

«Вообще, вся эта история больше напоминает некий плохонький фарс или последний «дембельский» аккорд в работе шайки гопников, чем действия профессиональных юристов-прокуроров… Чуть позже я расскажу об истории нашего знакомства с прокурором Куликом и о его истинных мотивах сфабриковать дело против меня. Впереди еще работа по отмене подозрения, привлечение прокуроров к ответственности за превышение полномочий и, пожалуй, отправка их на принудительное лечение… господин Кулик и его группа прокуроров! Покупайте обувь без шнурков и привыкайте спать при свете», - заявил Бамбизов.

Напомним, ранее сообщалось, что скандального прокурора Кулика уволят из Генеральной прокуратуры.