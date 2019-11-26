Глава Николаевского облсовета заявила, что Зеленский не доволен ее позицией по поводу «формулы Штайнмайера», поэтому хочет ее снять

Глава Николаевского областного совета заявила, что ее хотят снять с должности, потому что она против «формулы Штайнмайера».

Об этом она сказала в комментарии журналистам, сообщает «Преступности.НЕТ».

Москаленко сообщила, что имела разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Очаков.

— Понятно, что сегодня одна политика. Потому что мне об этом сказал Президент во время своего визита в город Очаков, что конкретно он знает, что я против формулы «Штайнмайера», - сказала глава облсовета.

При этом, она отметила, что он не сказал конкретно, связан ли с ее позицией по поводу формулы вопрос о ее отставке.

— Он не обозначил, что я должна уйти, но он сказал, что его моя позиция не устраивает по поводу формулы Штайнмайера, - добавила Москаленко.

Как известно, Владимир Зеленский посетил Николаев с рабочим визитом 17 июля. В ходе своего пребывания Владимир Зеленский обратился к главе Николаевского областного совета Виктории Москаленко, которая до президентских выборов его называла «малороссом», и попросил Москаленко доказать, что она – украинка.