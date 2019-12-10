США поздравили Украину с успешным саммитом и призвали Россию прекратить агрессию

Посольство США поздравило Украину с успешным саммитом в нормандском формате и призвало Россию прекратить любую агрессию.

Соответствующее заявление размещено на странице ведомства в Facebook.

«Мы приветствуем Украину с успешным саммитом в нормандском формате, который возобновил участие глав государств в мирном процессе. Благодаря переговорам достигнут важный прогресс в направлении всестороннего прекращения огня, освобождения задержанных из-за конфликта лиц, дальнейшего разведения сил, а также других шагов, которые улучшат гуманитарные условия и создадут безопасную среду для местных выборов. Мы призываем Россию уважать свои обязательства, прекратить любую агрессию и использовать эту возможность для мира», – говорится в сообщении.

Как известно, в понедельник, 9 декабря, в Париже состоялись переговоры в «нормандском формате», которые продлились более десяти часов. По их итогам Украина и Россия договорились об обмене пленными, разминировании и отводе войск на трех участках на Донбассе.

При этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» может быть продлен еще на один год.