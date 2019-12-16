Президент назначил главу Еланецкой райгосадминистрации

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 16 декабря, назначал главу Еланцкой районной государственной администрации.

Об этом свидетельствует указ Главы государства №515/2019-рп.

«Назначить Гайчеву Наталью Ивановну головой Еланецкой районной государственной администрации Николаевской области», – говорится в документе.

Как уже сообщалось, Наталия Гайчева, согласно декларации, работала в ЧАО «Страховая компания «Провідна», где за прошлый год заработала 89 тысяч 969 гривен. У нее есть квартира в селе Святопетровское Киево-Святошинского района на 35,9 квадратов. Еще она задекларировала пользование домом и участком в Кривом Озере и строительство жилого дома в Вишневом Киево-Святошинского района. Также она хранит наличными 10 тысяч евро и 5 тысяч долларов

Напомним, что 11 декабря Президент Украины Владимир Зеленский назначил глав районных государственных администраций в Очаковском, Баштанском и Новобугском районах Николаевской области.