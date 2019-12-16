«Нас предупредили», – Арахамия заявил об угрозах нападений на нардепов из-за законопроекта о рынке земли

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия 16 декабря заявил о возможности новых нападениях на депутатов из-за рассмотрения закона о рынке земли

Об этом он заявил в кулуарах Рады, сообщает «Еспресо.TV».

Арахамия рассказал, что по имеющейся информации на этой неделе якобы предстоит «активная фаза митингов, очень агрессивная» против законопроекта о рынке земли.

«Вы видели, что вчера была попытка нападения, фактически попытка нападения, а нападение на нашего депутата Михаила Ананченко и правоохранительные органы нас предупредили, что эти нападения могут продолжаться на этой неделе. То есть людей хотят запугать, чтобы они фактически, не пришли в зал, когда будет голосование, изменили свое мнение и не голосовали», - заявил Арахамия.

Напомним, как нардеп от «Слуги народа» Михаил Ананченко разместил в Facebook пост, что ночью 16 декабря двое неизвестных в балаклавах якобы избили его возле подъезда дома. Позже в СБУ сообщили, что нападение на народного депутата в Сумах было инсценировкой, что позволило зафиксировать действия заказчика преступления.