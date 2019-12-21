Дело о пропавшем оборудовании Администрации Президента: В киевском офисе партии Порошенко во время обысков изъяли мониторы

Сотрудники ГБР 19 декабря провели обыски в главном офисе партии «Европейская Солидарность», лидером которой является экс-президент Петр Порошенко.

Об этом сообщили в пресс-службе «Европейской солидарности».

В партии заявили, что «неизвестные в балаклавах» заблокировали работу офиса партии. Обыски ГБР проводило с санкции заместителя генпрокурора Касько – их начали одновременно с обысками НАБУ в офисе телеканала «Думская ТВ» в Одессе. Напомним, что обыски в Одессе связаны с расследованием возможных нарушений при передаче здания, в котором сейчас работают журналисты, в собственность компании нардепа от «Евросолидарности» Гончаренко. Владельцем телеканала «Думская ТВ» является замглавы одесской облячейки «ЕС» Михаил Шмушкович.

Спикер ГБР Анжелика Иванова отметила в комментарии «Украинской правде», что обыски в Киеве проводились «на территории, где расположен офис «Евросолидарности». Речь идет о расследовании возможного исчезновения носителей, содержащих секретную информацию, из ситуационной комнаты Администрации Президента.

- В частности там были изъяты единицы техники (мониторы) в рамках досудебного расследования уголовного производства по ситуационной комнате. Они будут проверены, - заявила Иванова.

В мае 2019 года секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в Администрации Президента исчезли мониторы и серверы с секретной информацией.