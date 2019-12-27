В Снигиревском районе представили нового главу РГА Зубрицкого, который прошел президентскую программу Lift

В Снигиревском районе Николаевщины 27 декабря представили нового руководителя райгосадминистрации Ивана Зубрицкого.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Представлять Зубрицкого приехала заместительница председателя Николаевской ОГА Татьяна Стахевич.

- Иван удачно прошел программу Lift, стартовавшую по инициативе Президента Украины. Отбор был честным и прозрачным. Вы начинаете свою ответственную работу, получив огромный кредит доверия от Президента Украины Владимира Зеленского. Перед вами стоит много задач, но нет никаких сомнений, что вы преодолеете любые вызовы и выполните все задачи, стоящие перед вами, - сказала Татьяна Стахевич.