Президент Зеленский отозвал законопроект о децентрализации

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект о децентрализации.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента по итогам его встречи с фракцией «Слуга народа».

Сообщается, что Зеленский провел встречу с руководством фракции «Слуга народа», на которой обсуждалась реформа децентрализации. По итогам обсуждения президент и нардепы выразили общее мнение о том, что внесение изменений в Конституцию по реформе децентрализации требует детального обсуждения и консультаций с представителями всех сторон.

«По результатам встречи глава государства решил отозвать поданный им ранее проект закона «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)» (регистрационный номер 2598) и направить его на доработку», - говорится в сообщении.

Напомним, 27 декабря Кабинет министров одобрил законопроект о децентрализации.

Отметим, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект о децентрализации, который вносит изменения в Закон Украины – вместо губернаторов назначаются префекты, а сами обл- и райгосадминистрации должны быть ликвидированы до 1 марта 2021 года.