Стадник заявил, что проезд по трассе Николаев-Кропивницкий обеспечен и до границы области можно доехать за 1,5 часа

На трассе Н-14 «Николаев-Кропивницкий» обеспечили проезд по наиболее критическим участкам.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Николаевской ОГА Александр Стадник.

«После своего назначения обещал громаде к зиме обеспечить проезд по автодороге Н-14. Сегодня выехал лично проконтролировать состояние выполнения поручения. Что могу сказать – состояние автодороги сейчас позволяет проехать от Николаева до границы с Кропивницким за 1,5 часа, вместо почти четырех, как это было еще три месяца назад. По наиболее критическим участкам проезд обеспечен. Однако, это еще не конец – это только начало. Еще есть над чем работать, есть много работы, которую нужно выполнить по этому направлению. И в дальнейшем буду лично контролировать ход выполнения ремонтных работ на дорогах. Моя цель – чтобы Николаевщина в итоге лишилась статуса области с худшими дорогами!» - заявил Стадник.