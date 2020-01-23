«Вижу свет. Но не в конце тоннеля»: Зеленский уверен в возможности прекратить войну на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после встречи «Нормандской четверки» в Париже в декабре прошлого года огонь на Донбассе пока не прекратился, но война может завершиться, только этого пожелают все стороны конфликта.

Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Я верю в свет. Но я не хочу верить, что это свет в конце тоннеля. Такая ассоциация. Я вижу большой свет впереди и уверен, что если все стороны захотят прекратить войну, то она прекратится завтра. Потому что Украина защищает свою землю. В своем мозгу мы понимаем, что мы готовы прекратить ее сегодня», - сказал Президент, отвечая на вопрос основателя ВЭФ Клауса Шваба на публичной сессии в Давосе.

В то же время Глава государства напомнил, что, несмотря на блокирование саммита в нормандском формате в предыдущие годы, встреча лидеров «Нормандской четверки» все-таки состоялась. И в конце прошлого года была реализована важная договоренность об освобождении 76 незаконно удерживаемых украинцев.

«Я действительно очень рад, что благодаря нашей команде три года блокировки встречи в нормандской формате наконец в декабре состоялась эта встреча. Я благодарен партнерам - и Германии, и Франции - за то, что они поддерживали эту встречу », - заявил он.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский не исключает встречи с президентом России Владимиром Путиным в Израиле, чтобы обсудить обмен пленными.

Ранее Зеленский также заявил, что украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств на Донбассе.