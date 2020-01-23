Разумков пообещал «пообщаться с коллегами» по поводу ситуации с отказом водителей фур становиться на ГВК даже после принятия правок в закон

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков пообещал урегулировать вопрос с отказом водителей большегрузов проходить габаритно-весовой контроль и ситуацией в целом.

Об этом он сказал в комментарии журналистам в ходе своего визита на николаевский завод «Зоря»-«Машпроект», сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Разумков, комментируя вопрос плохих дорог, заявил, что дело усугубляется большегрузами.

— На самом деле здесь не совсем в законе дело. Здесь весовые комплексы, которые должны контролировать этот процесс, - сказал Разумков.

На утверждение о том, что водители сами не хотят заезжать на ГВК и не несут за это ответственность, спикер отметил, что поговорит с народными депутатами по этому поводу.

— Хорошо, надо тогда, чтоб мы с коллегами пообщались и какие-то внесли изменения в действующее законодательство, если есть такая проблема, хотя я, если честно не слышал, я знаю, что останавливает Национальная полиция, - сказал Дмитрий Разумков.

В то же время, глава Николаевской ОГА Александр Стадник отметил, что встречался с руководством «Укртрансбезопасности» и в скором времени в Николаевской области будет представлен проект, который сведет проблему на нет. О том, как это будет осуществляться, Стадник не сказал.

— Мы вчера встречались с руководителем Укртрансбезопасности, уже есть проект, на днях будет представлен и, я думаю, что мы однозначно уйдем от этого вопроса, закроем раз и навсегда и вы знаете, что 2020 год – это масштабное строительство дорог в Николаевской области, поэтому приоритет перегрузов мы ставим наперед. Есть концепция, руководитель Укртрансбезопасности доведет это до конца, есть программа на очень интересных акцентах, когда автомобили с перегрузом не хотят заезжать на весовые комплексы, поэтому, я думаю, что вы за этот год вы все увидите, - отметил глава ОГА.

Отметим, что осенью 2019 года Верховная Рада приняла закон, согласно которому водителя, который отказался проходить габаритно-весовой контроль, штрафуют на 3 тысячи 400 гривен. При этом, сотрудники полиции все равно не во всех случаях останавливают большегрузы, либо выписывают протокол.

Напомним, в 2018 году из бюджета области решили выделить средства на закупку весовых комплексов, однако позже отказались их покупать из-за того, что на ГВК некому работать. В этом же году, во время совещания в ОГА все же решили обустроить четыре площадки под передвижные габаритно-весовые комплексы – на трассах Н-11, Н-14 и М-14. При этом, в ходе собрания тогдашний начальник николаевской патрульной полиции Максим Ахрамеев заявил, что законодательством не предусмотрена никакая ответственность водителя в случае его отказа взвеситься, но и это изменить можно только на киевском уровне.