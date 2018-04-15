Не решен кадровый вопрос: В Николаевской ОГА не закупали весовые комплексы и пока не будут строить площадки под них

Пока не будет решен вопрос кадрового обеспечения управления Укртрансбезопасности в Николаевской области, облгосадминистрация не намерена поднимать вопрос обустройства площадок под них.

Об этом шла речь в ходе внеочередной сессии Николаевского облсовета 12 апреля, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, первый заместитель главы облсовета Иван Кухта поинтересовался у исполняющего обязанности председателя ОГА Вячеслава Боня, почему в проекте решения по внесению изменений в бюджет области соответствующие расходы на обустройство площадок не учтены. На что Бонь ответил, что «надо кадры».

- Для того, чтобы вкладывать деньги в строительство весовых, мы должны понимать, что на этих комплексах будет кому работать, - сказал он. - Как только мы поймем, что есть кадровое обеспечение, я думаю, что мы найдем деньги на весовые комплексы.

А заместитель главы Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи заявил, что выделенные в прошлом году деньги на комплексы из бюджета области так и не были использованы, хотя Андрей Максименко, возглавляющий на тот момент управления инфраструктуры ОГА, отчитывался о готовящихся торгах по закупке одного автомобиля и двух весов.

- По весовым комплексам – действительно мы в бюджете предусмотрели деньги, потому что до этого нам в рабочем порядке пообещала Укртрансбезопасность добавить людей в штат… После того, как на уровне государства купили четыре весовых комплекса, но людей не добавили, использовать бюджетные деньги на приобретение весового комплекса до тех пор, пока не будет решен вопрос по штату, мы все считаем нецелесообразным, - заявил на сессии Гайдаржи.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Николаевщине есть только одна площадка, куда можно устанавливать весовые комплексы. Начальник управления Укртрансбезопасности в области Сергей Кривошапка признался, что два года подряд выставлял ГВК на дорогах в нарушение постановления Кабинета министров Украины и строительных норм, из-за чего «неплохо пострадал».

Вместе с тем, начальник управления инфраструктуры Николаевской ОГА Андрей Максименко пообещал, что площадки под весовые комплексы в области появятся «ближе к весне» и будет их 12.