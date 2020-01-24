Земельная комиссия горсовета Николаева повторно переизбрала секретаря – Яковлев предлагал Таранову, но депутаты снова выбрали Жайворонка

В пятницу, 24 января, члены постоянной депутатской комиссии горсовета Николаева по вопросам регулирования земельных отношений повторно переизбрали себе секретаря комиссии с депутата Андрея Яковлева на депутата Сергея Жайворонка.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 21 января, члены комиссии уже переизбирали себе секретаря. Тогда полномочия секретаря решили переложить с Андрея Яковлева, потому что он по непонятным причинам не подписывал два протокола заседания комиссии - с ноября и декабря. В связи с этим депутаты решили отдать эти обязанности Сергею Жайворонку, который в прошлых созывах уже занимал эту должность и по его словам, подписывал протоколы в день проведения комиссий.

Так как Андрей Яковлев присутствовал на сегодняшнем заседании, то глава комиссии Игорь Концевой предложил заслушать депутата и еще раз проголосовать за смену секретаря комиссии. В свою очередь, депутат Яковлев заявил, что так как решения принималось большинством, то он не против смены секретаря комиссии, однако отметил, что секретарь комиссии является элементом сдержек и противовесов и предложил передать полномочия секретаря депутату Светлане Тарановой.

— Считаю, что эта кандидатура будет оптимальной, взвешенной, чтобы комиссия работала оптимально открыто, объективно и законно. Меня сложно упрекнуть в дружбе со Светланой, поэтому в данном случае назвать это предложение заангажированным достаточно сложно. Считаю ,что в сложившейся ситуации только этот секретарь сможет выровнять работу комиссии в полезном для города направлении, - заявил Андрей Яковлев.

Андрей Яковлев Светлана Таранова Сергей Жайворонок

Депутат Олег Крысенко отметил, что такие решения должны согласовываться на совете глав фракций и предложил отложить этот вопрос до того, как его обсудят на совете. При этом депутат Вячеслав Карцев заявил, что в этом нет необходимости и привел в пример комиссию по вопросам ЖКХ, в которой вместо депутата Александра Репина главой комиссии переизбрали депутата Алексея Лепишева и никакого ажиотажа вокруг этого вопроса не было. Также не собирался совет фракций, когда депутат Татьяна Суслова решили выйти из состава комиссии по земельным вопросам и вошла в состав гуманитарной комиссии.

В свою очередь, депутат Светлана Таранова поинтересовалась, может ли она поддержать свою кандидатуру при голосовании. На что директор департамента противодействия коррупции Андрей Ермолаев заявил, что в таком случае это будет нарушение закона, поэтому посоветовал Таранов заявить о конфликте интересов при голосовании. Также Андрей Ермолаев заявил, что на прошлом заседании, когда члены комиссии голосовали за смену секретаря депутат Сергей Жайворонок нарушил закон, так как поддержал свою кандидатуру. В то же время, члены комиссий заявили, что комиссия носит рекомендательный характер, поэтому ее члены могут поддерживать вопросы, которые касаются их самих или же членов их семьи, другое же дело голосование на сессиях - тогда депутат должна заявить о конфликте интересов.

В итоге, после длительного обсуждения, председатель комиссии Игорь Концевой поставил на голосование вопрос о смене секретаря комиссии с Андрея Яковлева на Сергея Жайворонка, который поддержали 8 членов комиссии из 10 присутствующих.

Напомним, что депутата от Партии регионов Сергея Жайворонка задержали при получении взятки в размере 7 тысяч гривен за содействие местному предпринимателю в выделении городским советом земельного участка под установку торгового павильона еще 2 июля 2014 года. Рассмотрение дела в суде длилось 1,5 года.

За это время Сергей Жайворонок, который не признал в суде свою вину и не хотел говорить о взятке с журналистами, успел переизбраться в Николаевский городской совет от партии «Оппозиционный блок»: несмотря на статус подсудимого в коррупционном деле, он получил более 30% голосов избирателей. В итоге глава Заводского районного суда города Николаева Сергей Щербина вынес оправдательный приговор в отношении Сергея Жайворонка.

Позже Сергей Жайворонок получил из Госбюджета ₴121 тысячу ущерба за обвинение во взяточничестве.