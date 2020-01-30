Президент Зеленский назначил нового главу Казанковской РГА

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Казанковской районной государственной администрации Ольгу Жорову и назначил на эту должность Наталью Казарину.

Об этом свидетельствуют соответствующие распоряжения, опубликованные на сайте главы государства.

Распоряжением №63/2020-рп Зеленский уволил с должности главы РГА Ольгу Жорову в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины, а распоряжением №73/2020-рп назначил на этот пост Наталью Казарину.

Отметим, что ранее Ольга Жорова не захотела комментировать «Преступности.НЕТ» вопрос об увольнении, но подтвердила готовность переназначиться на должность главы райгосадминистрации как члена команды Владимира Зеленского.

Согласно данным электронной декларации Казариной за 2018 год, у нее есть квартира в Кривом Роге, которую она приобрела в сентябре 2018 года. Также их семья с 2000 года владеет жилым домом, площадью 170 квадратных метров, который расположен в Казанке. В этом населенном пункте у нее с 2004 года есть и нежилое помещение, площадь которого составляет 150 квадратных метров.

Ее супруг Андрей Казарин в 2007 году приобрел автомобиль «Mersedes-Benz 208D» 1990 года выпуска.

Что касается доходов новой главы РГА, то за 2018 год она получила 237 тысяч гривен и 62 тысячи гривен дохода от предпринимательской деятельности.

В разделе корпоративных прав Казарина указала, что она, ее супруг и дочь владеют по 16,6% от общего капитала фермерского хозяйства «Світанок». Согласно данным OpenDataBot, фермерское хозяйство расположено в селе Казанка Николаевской области, и занимается выращиванием зерновых культур. Владельцем ФГ указан муж Казариной Андрей.

Напомним, что ранее на Николаевщине представили новых глав Витовской и Снигиревской РГА, которые прошли президентскую программу Lift.