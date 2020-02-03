В НКРЕКП заявили, что тариф «Николаевоблтеплоэнерго» обоснованный: «Они не могут сделать перерасчет»

В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг сообщили, что в Николаеве обоснованный тариф на электроснабжение.

Об этом заявила член Нацкомиссии Ольга Бабий в понедельник, 3 февраля, в ходе заседания рабочей группы по тарифам Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ, сообщает «Преступности.НЕТ».

По словам Ольги Бабий, на сегодняшний день Нацкомиссия является лицензиатом, то есть устанавливает тариф для 27 предприятий по теплоснабжению, которых в стране около тысячи. При этом, у каждого города тариф варьируется от нескольких факторов, главный из которых – это топливо.

— Мы должны понять, что каждый город уникален, у каждого города своя схема поставки тепла, и у каждого города своя составляющая топлива. Кто-то топит газом, кто-то топит углем, а кто-то топит паллетами. У кого-то когенерация, как в Черкассах, а у кого-то биогазовые станции, как в Камянце-Подольском. Нельзя сравнивать города под один тариф, - сказала Ольга Бабий.

Там, где топят углем, тариф останется таким же. Стоимость тепла будет меняться только в тех городах, где топят газом. Кроме того, лицензиаты, то есть, те, кому устанавливает тариф Нацкомиссия, платят за один гигокаллорий 1400 гривен, а те, кто не является лицензиатом, - 1500. Поэтому, в городах, где работают местные национальные комиссии и, соответственно, стоимость гигокаллория больше, после постановления Кабмина, появилась возможность уменьшать цену на газ.

— Сейчас Национальная комиссия, проанализировав все тарифы национальных местных комиссий местного уровня, увидела, что тарифы на местах однозначно больше. Поэтому, когда Кабинет министров дал право корректировать тем местам, которые топят газом, на уменьшение цены газа, платежку, у них была возможность это сделать, - отметила член Нацкомиссии.

Также важно понимать, что тариф устанавливается заранее – за 30 дней до начала отопительного сезона стоимость тарифа обсуждается, одобряется или корректируется, после чего через 45 дней устанавливается тариф. Поэтому на сегодняшний день постановлении Кабмина формально дает возможность проводить корректировку, но это будет убыточно для любого теплоснабжающего предприятия.

— Для того, чтоб в тарифе появилась цена газа 4200 или 4600, поставщик газа – сейчас НАК «Нафтогаз» или другой, должен дать производителю эту цену в ноябре. То, что сейчас постановление 1082 дает право корректировать изменение топливной составляющей, это дает возможность корректировать, но с точки зрения обеспечения деятельности без убытка этого предприятия до конца отопительного сезона – это очень сомнительное действие, - сказала Ольга Бабий.

В этом контексте член Нацкомиссии упомянула и Николаев, заявив, что, поскольку в тариф входит не только само топливо, но еще многие составляющие, изначально вместе с удешевлением газа уменьшились и объемы, поэтому делать перерасчет не было смысла. Иными словами, в Николаеве тариф на тепло и до постановления и перерасчета оставался низким.

— Если в вашем городе, в том же самом Николаеве, за которым мы наблюдаем, система поставки такая же и осталась, объем трат такой же остался, газ подешевел и объемы уменьшились – автоматически у них сложилась структура трат и они не могут сделать перерасчет, - сказал Бабий.

После чего член НКРЭКУ предложила пересмотреть все составляющие тарифа и только после этого проводить анализ его стоимости.

— Берем цену, берем схему поставки тепла, смотрим на гигокаллорию, смотрим на размер – сколько это тысяч, смотрим оплату на один квадратный метр, просто сравниваем. И смотрим на составляющую топлива, из чего она состоит – из газа, или из угля. И только тогда можем анализировать, - сказала Бабий.

Алексей Кучеренко В свою очередь, народный депутат, глава рабочей группы Алексей Кучеренко отметил, что заседание, в котором премьер-министр Алексей Гончарук отчитывался перед Президентом Украины Владимиром Зеленским, изначально было не подготовлено.

— Ну на совещании Президента звучало, что те плохие, те хорошие, те пересчитали, а те нет. Я не хочу давать критические замечания, но мне кажется, такие совещания надо готовить более профессионально для того, чтобы действительно не вводить в заблуждение высшее должностное лицо государства. (…) Что сейчас предложить? Может, это должно быть у премьера какое-то совещание, чтоб они услышали это все и чтоб мы начали говорить на одном языке, а не печатать картинки, где плохие области – Николаевская, Черновицкая, и хорошие области, которые пересчитали, - сказал Алексей Кучеренко.

Также он предположил, что проблемы в сфере теплоснабжения возникли из-за того, что в некоторых городах лицензиатами является само местное самоуправление, в некоторых – НКРЭКУ. При этом, в постановлении №1082, которое и говорило о корректировке тарифа, не указано, что пересматривать цену можно только в тех городах, где топливная составляющая – газ, и там, где тарифы еще изначально не были пересмотрены.

— Одни и те же самые города – кому-то повезло за счет местного и государственного бюджета и поставить ИТП (индивидуальный тепловой пункт - ПН) и сделать определенную энегромодернизацию. За декабрь они получили платежку – условно 10 гривен за метр квадратный. Есть дом, где нет итп и там просто счетчик – там условно 22 гривны. А рядом дом, где нет и того, и того, и там 30 гривен за метр квадратный, - добавил Кучеренко.

После продолжительного обсуждения члены рабочей группы решили обратиться в Кабмин, чтобы те пересмотрели постановление, поскольку оно некорректное, и внесли изменения и уточнения.

Напомним, Первомайский и Баштанский городские советы потребовали от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и Кабинета Министров, отменить абонплату за транспортировку газа.

Напомним, что Кабинет министров ввел новую формулу цены на газ.