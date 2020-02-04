Суд по иску компании, которую не допустили на конкурс, остановил концессию Херсонского морского порта

Шестой апелляционный административный суд г. Киева своим решение остановил действие приказа об утверждении результатов концессионного конкурса и определения победителя конкурса на концессию морского порта Херсон.

Об этом со ссылкой на определение суда сообщает сайт «favoritekherson.co».

Напомним, 21 января премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что победителем в конкурсе на концессию Херсонского морского торгового порта стала грузинская компания «Рисоил-Херсон».

В свою очередь OOO «Специальная компания Морской порт Херсон» обратилась в Шестой апелляционный административный суд с иском к Министерству инфраструктуры Украины o признании противоправным и отмене приказа от 17 января 2020 года № 10 «Об отклонении претендента от участия в конфессиональном конкурсе». Отмечается, что эту компанию отстранили от конкурса на одном из этапов.

В итоге суд удовлетворил ходатайство OOO «Специальная компания Морской порт Херсон» o принятии мер обеспечения иска в деле №855/2/20.

«Остановить действие приказа от 21 января 2020 года №16 «Об утверждении результатов концессионного конкурса и определение победителя концессионного конкурса по предоставлению в концессию целостного имущественного комплекса, обеспечивающего комплексное оказание услуг в морском порту Херсон, включая имущество государственного предприятия «Херсонский морской торговый порт», имущество государственного предприятия «Администрация морских портов Украины», а также объекты, специально построенные соответственно условиям концессионного договора» до вступления решения суда в законную силу по данному делу», – говорится в определении суда.

Также суд запретил Министерству инфраструктуры Украины и созданной Министерством концессионной комиссии и рабочей группе предпринимать какие-либо действия, направленные на завершение концессионного конкурса по поводу предоставления в концессию целостного имущественного комплекса.

ООО «Рисоил-Херсон» - консорциум в составе ООО «Петр Ойл Энд Кемикалс» - 60% (входящая в группу компаний Georgian industrial Group, GIG) и украинского портового оператора АО RISOIL S.A. (Швейцария) - 40%.

Georgian industrial Group является одной из крупнейших промышленных групп Грузии.

ООО «Специальная компания Морской порт Херсон» создано консорциумом в составе украинского портового оператора ООО «Аскет Шиппинг» (40%) и украинского зернотрейдера ООО «Глобал Грейн» (60%). ООО «Аскет Шиппинг» является украинским портовым оператором. После получения статуса оператора в 2016 году компания начала инвестировать в создание припортовых зерновых складов, автоколонны, сертифицированные лаборатории, средства механизации и перегрузочную технику. Компания работает в Бердянском, Мариупольском, Николаевском, Одесском и Херсонском морских портах и ​​сотрудничает с крупнейшими зернотрейдерами Украины. ООО «Глобал Грейн» - украинский зернотрейдер, работающий в Херсонской области.

Напомним, в октябре 2019 года Мининфраструктуры объявило конкурс на концессию николаевского порта «Ольвия».