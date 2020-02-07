ДЖКХ Николаева не отдал подряд на ремонт сквера Коренюгина фирме, которая строила Соборную площадь, и объявил новый тендер

Департамент ЖКХ Николаевского городского совета в пятый раз объявил тендер на капитальный ремонт сквера имени Коренюгина возле администрации Ингульского района в Николаеве.

Об этом свидетельствуют данные сайта публичных закупок Прозорро.

Как известно, предыдущие два тендера отменялись, потому что не было достаточного количество участников. На третий тендер подались две фирмы: одесская фирма «БВК «Пик-Строй», которая предложила за свои услуги 12 миллионов 268 тысяч 689 гривен, и ООО «Компания Экстерьер-дизайн» с суммой в 12 миллионов 320 тысяч 445 гривен. Однако, тендерный комитет отклонил предложения двух фирм.

На четвертый тендер, стоимость работ которым предусматривалась в размере 12 миллионов 486 тысяч 179 гривен, также подались два участника: «БВК «Пик-Строй», который не изменил стоимость своего предложения и опять запросил 12 миллионов 268 тысяч 689 гривен. Вторая фирма ООО «Навекастрой» предложила за свои услуги 12 миллионов 486 тысяч 100 гривен. Заключить договор планировали с одесской фирмой «БВК «Пик-Строй», которая строила Соборную площадь в Николаеве, однако, в итоге, предложение этой фирмы, и фирмы «Навекастрой» отклонили.

Пятый тендер чиновники объявили 31 января. Предполагаемая стоимость работ не изменилась - 12 миллионов 486 тысяч 179 гривен. Аукцион начнется 18 февраля. Работы подрядчик должен выполнить до 11 декабря 2020 года.

Cогласно тендерной документации подрядчик должен будет снести сухие и аварийные деревья, выкорчевать пни, демонтировать асфальт и бордюры, уложить новый асфальт, установить ограждение с калиткой и воротами. Помимо этого подрядчик обязан обустроить новые газоны и покрытие площадок, высадить новые зеленые насаждения и деревья, смонтировать систему водоснабжения для их полива, установить уличное освещение, лавочки и урны. Также установить мини-футбольные ворота, баскетбольные щиты, волейбольный стенд и сетки для игры в волейбол, баскетбол и футбол, кроме этого на территории сквера разместят теннисный стол, спортивный комплекс Интератлетика с двумя наклонными скамьями, спортивный комплекс Интератлетика Воркаут, брусья и обустроить место для велопарковки.

Напомним, ранее сообщалось, что открыть реконструированный сквер планировали к 230-летию Николаева. На презентации концепции реконструкции Александр Сенкевич заявлял, что деньги на проект уже выделены. Однако, как видим запланированное не удалось.