Мы не захватчики: На предприятии Фалько заявили, что Николаевская ОГА имела право выделять им землю в акватории Бугского лимана

На предприятии ООО МП «Термінал – Укрхарчозбутсировина» заявили, что получили земельный участок в аренду на 49 лет законно, поскольку у Николаевской облгосадминистрации были полномочия по передаче земель предприятию.

Об этом они заявили в своем обращении.

Как известно, в понедельник, 10 февраля, сотрудники Центрального аппарата ГБР совместно с СБУ провели следственные действия в кабинетах Николаевской ОГА в рамках уголовного производства по факту незаконного выделения земельного участка площадью 157 га акватории Бугского лимана.

На предприятии сообщили, что перед тем, как обратиться в ОГА с просьбой дать в аренду земли, они проанализировали вопрос и определили, что у облгосадминистрации есть полномочия по передаче земель водного фонда под Бугским лиманом.

«Областные государственные администрации на их территории передают земельные участки из земель государственной собственности, кроме случаев, определенных частями третьей, четвертой и восьмой настоящей статьи, в собственность или в пользование в пределах городов областного значения и за пределами населенных пунктов, а также земельные участки, которые не входят в состав определенного района или в случаях, когда районная государственная администрация не образована, для всех нужд. То есть, в Кабинете министров Украины отсутствуют полномочия для распоряжения землями водного фонда общегосударственного значения, указанное относится к полномочиям ОГА», - говорится в сообщении.

На предприятии сообщили, что был разработан проект, определено возможное местоположение земельного участка, высчитаны площадь и границы.

«Распоряжением главы Николаевской облгосадминистрации от 30 декабря 2013 № 407-р предоставлено разрешение ООО МП «Термінал – Укрхарчозбутсировина» на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка в аренду общей площадью 157 гектаров для размещения и обслуживания объектов портовой инфраструктуры, подходного канала и причальных фронтов из земель государственной собственности, предоставленных в собственность или пользование, в пределах территории Галицинивськои сельского совета Октябрьского района области», - сообщают на предприятии.

Сообщается, что предприятие получило всю необходимую документацию от Госагентства водных ресурсов Украины, отдела Госземагентства, сектора градостроения, архитектуры и по вопросам чрезвычайных ситуаций Октябрьской райгосадминистрации. Также проект был предоставлен ГП «Администрация морских портов Украины», где подтвердили, что земельный участок не входит в акваторию земельного порта. После того, как в ОГА подписали распоряжение о выделении земли, в октябре 2016 года подала иск в суд на Терминал и ОГА. Иск мотивировали тем, что облгосадминистрация не имела права передавать земли, это относится к полномочиям Кабинета Министров Украины. После долгих судебных тяжб иск прокуратуры был не удовлетворен, однако в 2018 годе Верховный суд Украины отменил предыдущие судебные решения и удовлетворил иск прокуратуры, в связи с чем договор об аренде земель был отменен. После чего предприятие обратилось в Кабинет министров Украины с просьбой дать в аренду участок.

«На данный момент четкой позиции КМУ по этому вопросу нет. Министерство инфраструктуры и Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины отсылают нас друг к другу. (…) Надеемся, что в ближайшее время проблема будет устранена в законодательной и административной плоскостях, и мы сможем приступить к реализации нашего инвестиционного проекта. В заключение хотим еще раз подчеркнуть, что мы не захватчиками, которыми нас пытаются сделать некоторые сми. За 29 лет работы в портовой отрасли Терминал получил и подтвердил свою репутацию надежного партнера!», - сказано в сообщении.

Отметим, в 2015 году главой Николаевской ОГА был Вадим Мериков. В то же время, учредителем ООО МП «Термінал – Укрхарчозбутсировина» является Владимир Фалько, отец экс-депутата Николаевского областного совета Дмитрия Фалько.

Напомним, экс-губернатор Николаевской области Вадим Мериков отреагировал на следственные действия, проведенные сотрудниками Центрального аппарата ГБР и СБУ в кабинетах Николаевской ОГА в рамках уголовного производства по факту незаконного выделения земельного участка площадью 157 га акватории Бугского лимана.