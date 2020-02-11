Экс-губернатор Мериков отреагировал на обыски в Николаевской ОГА из-за подписанного им распоряжения

Экс-губернатор Николаевской области Вадим Мериков отреагировал на следственные действия, проведенные сотрудниками Центрального аппарата ГБР и СБУ в кабинетах Николаевской ОГА в рамках уголовного производства по факту незаконного выделения земельного участка площадью 157 га акватории Бугского лимана.

Свою позицию экс-чиновник разместил на своей странице в Facebook.

"Узнал сегодня из СМИ об обысках, связанных с распоряжением, подписанным мною в 2015 году для реализации в Николаевской области проекта с иностранными инвестициями (UPSS Terminals). Всегда поддерживал честный бизнес и инвестиции в Николаевскую область. Инвесторам, которые вкладывают ресурсы и создают рабочие места в нашем регионе, нужно помогать, а не мешать, их инициативы нужно защищать, а не тормозить, не останавливать, а давать возможности. До сих пор придерживаюсь этого мнения!", - написал Мериков.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в понедельник, 11 февраля, ГБР и СБУ пришли в Николаевскую ОГА с обысками в рамках уголовного производства по факту незаконного выделения земельного участка площадью 157 га акватории Бугского лимана.

Напомним, что в декабре 2013 года бывший губернатор Николаевской области Николай Круглов, а в феврале 2015 года также экс-губернатор Вадим Мериков издавали распоряжения о выделении в аренду на 49 лет 157 гектаров земли на территории Галициновского сельского совета под строительство порта.

После того, как суд первой инстанции постановил о незаконной регистрации участка акватории за фирмой семьи Фалько, губернатор Вадим Мериков заявил, что прокуратура препятствует инвесторам и сказал, что намерен отстаивать строительство порта, инициированное семьей Фалько.

В мае 2018 года Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда Украины отменил распоряжение Вадима Мерикова о передачи земельного участка в аренду ООО МП «Термінал – Укрхарчозбутсировина».

Стоит отметить, что все решения главы Николаевской ОГА проходят проверку юридического отдела аппарата облгосадминистрации и визируются руководителем этого отделе. Как известно, многолетний руководитель юридического отдела аппарата Николаевской ОГА Светлана Русс в 2018 году была удостоена тогдашним Президентом Украины Петром Порошенко звания «Заслуженный юрист Украины».